Manuel Neuer è pronto ad appendere i guantoni al chiodo e lasciare il calcio giocato dopo una lunghissima carriera che lo ha visto protagonista anche nell’ultimo Mondiale nonostante i 40 anni compiuti. Ad annunciare la decisione è stato lo stesso portiere del Bayern Monaco nel corso di una visita a un fan club.

Le parole di Neuer: “A giugno tutto sarà finito per me”

Il classe ‘86 ha infatti parlato così: “Doper scontato che a giugno sarà tutto finito per me. Cerco di godermi il tempo che mi resta. Penso anche al club che vorrà costruire qualcosa per il futuro assieme a Jonas (Urbig NdR) e avere così un portiere di altissimo livello per i prossimi dieci anni almeno. È sulla strada giusta per diventarlo. - prosegue Neuer elogiando il compagno di squadra - Sta offrendo prestazioni di altissimo livello per la nostra squadra e questo, ovviamente, mi dà grande soddisfazione. Ci piace andare ad allenarci ogni giorno e cerchiamo sempre di spronarci a vicenda per motivarci l'un l'altro” .

La carriera di Neuer

Nel corso della sua lunghissima carriera, in cui ha vestito solo le maglie di Schalke 04 (203 presenze) e Bayern Monaco (607 gare) oltre che della Nazionale tedesca, il portiere ha vinto una Coppa di Lega tedesca, sette Coppe di Germania (record con Schweinsteiger), nove Supercoppa di Germania (record) e 13 campionati (record con Muller) oltre a due Champions League, due Supercoppa d’Europa e due Coppe del Mondo per club. Con la Germania invece ha vinto il Mondiale nel 2014, oltre l’Europeo Under 21 nel 2009, collezionando 128 presenze.