Germania, Ter Stegen: "Neuer fra i più grandi, ma che frustrazione in certi momenti"

Contro la Serbia in Nations League fra i pali della Germania potrebbe tornare dal primo minuto Marc-André ter Stegen che con la maglia dell’Ajax ha ritrovato continuità di rendimento dopo un ultimo periodo al Barcellona da comprimario e un prestito al Girona condizionato da un infortunio alla coscia.

Le parole su Neuer e la frustrazione provata

Il portiere tedesco in un’intervista a SportBild ha parlato della concorrenza con Manuel Neuer che ha condizionato la sua carriera in Nazionale spiegando di aver provato più volte un senso di frustrazione per le scelte dei vari ct: “Neuer non è solo un grande portiere, ma probabilmente uno dei migliori della storia. Ha goduto meritatamente di un enorme rispetto in Nazionale e la competizione con lui mi ha spinto a migliorarmi sempre di più. Se avrei preferito trovare più spazio? Assolutamente sì, ma gli allenatori che ho avuto in Nazionale sceglievano Manuel e questo va rispettato e accettato perché fa parte del calcio. - prosegue Ter Stegen – Tuttavia ci sono stati momenti frustranti, in cui mi sono moro la lingua, perché pensavo che avrei meritato un’opportunità di giocare. Il Mondiale del 2018 è stato quello più amaro a livello personale, ma non voglio soffermarmi troppo su quanto accaduto”.

Ter Stegen sul Barcellona

Il portiere classe ‘92 ha poi parlato anche del rapporto con il Barcellona a cui è legato fino al 2028 e di quello con il tecnico Hansi Flick: “Non ho avuto contatti recenti con il mister a differenza di alcuni compagni di squadra con cui parlo ancora di tanto in tanto e da cui mi informo sulla situazione. Seguo i risultati del Barcellona con una certa regolarità e a volte guardo le loro partite quando non coincidono con quelle dell’Ajax."