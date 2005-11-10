Il ritiro di Neuer è a un passo: il Bayern Monaco si prepara all'addio della sua leggenda

La carriera di Manuel Neuer sembra ormai vicina all'epilogo. Salvo clamorosi colpi di scena, il portiere del Bayern Monaco dovrebbe ritirarsi al termine della stagione, mettendo fine a una delle avventure più straordinarie mai vissute tra i pali.

Nonostante l'infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo, riporta Bild, l'obiettivo del 40enne è quello di recuperare e concludere l'annata con il Bayern prima di appendere definitivamente i guanti al chiodo. Al momento, l'ipotesi del ritiro viene considerata praticamente certa.

Il Bayern pensa già al futuro

La dirigenza bavarese si è già attivata per individuare il futuro numero uno. Con l'addio di Neuer sempre più probabile, il club vuole farsi trovare pronto per il passaggio di consegne, individuando un profilo in grado di raccogliere un'eredità tra le più pesanti del calcio mondiale. Arrivato a Monaco nell'estate del 2011, Neuer ha rivoluzionato il ruolo del portiere, diventando uno dei simboli della storia recente del Bayern e del calcio internazionale. Dopo oltre quindici anni di successi, tutto lascia pensare che questa possa essere davvero la sua ultima stagione da professionista.