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Borussia Dortmund, primo contratto da professionista per il classe 2008 Moussa Kaba
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Primo contratto da professionista per Mussa Kaba, centrocampista classe 2008 di origini guineane ma nazionale tedesco con la formazione Under17.
"Mussa possiede enormi doti calcistiche e un fisico imponente - spiega il direttore sportivo del club giallonero Ole Book -. Con il suo potenziale, è uno dei più grandi talenti del calcio tedesco. Crediamo che possa fare il salto in prima squadra, ma gli daremo anche il tempo necessario per maturare”.
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