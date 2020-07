Brescia, tutto su Donnarumma: non è Colpa d'Alfredo, ma servono i suoi gol

vedi letture

Serve una mezza impresa, ma Donnarumma ci crede. Lo ha dichiarato qualche giorno fa in una dichiarazione rilasciata prima del match col Genoa: dopo quelle parole è arrivato un punto dopo la rimonta coi rossoblù e il tennistico 6-0 contro i nerazzurri. La matematica non condanna nessuno, anche se non sarà affatto semplice ripartire dopo una sconfitta simile. Diego Lopez dovrà puntare tutto sul bomber che ha trascinato il Brescia in serie A e che quest'anno è stato preferito a Mario Balotelli. In questa stagione non è colpa d'Alfredo - come recitava uno striscione in Nord durante lo scorso anno -, ma ancora una volta le Rondinelle si aggrappano a chi ha dimostrato di saper buttare in rete il pallone anche nei momenti più complessi.

Due gol in tre gare - Due reti su tre post lockdown sono arrivate dal numero 9: prima il rigore di Firenze, poi il gol del vantaggio contro il Genoa. Due marcature a cui aggrapparsi per poter sperare in una salvezza che è diventata improbabile, ma non impossibile. Il giocatore ha lavorato molto bene - si è vista la condizione fisica in questa ripresa -, ma spesso viene lasciato solo dai compagni. L'istantanea della sua stagione è tutta nella corsa finale nell'ultimo match interno: pressing a tutto campo anche con le energie ridotte al lumicino.

Sono mancate le reti, ma al momento rimane l'unico terminale offensivo in casa Brescia. Torregrossa sa segnare anche in A, ma ha compie un lavoro completamente differente. Non sarà la migliore stagione di Donnarumma - per trovare un campionato con 6 gol bisogna risalire al 2016/2017 - ma l'attaccante classe 1990 sa come esaltarsi in questi momenti: 23 marcature con l'Empoli, 26 con le Rondinelle nelle ultime due annate. La salvezza, seppur complicata, passa dai suoi gol.