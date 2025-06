Ufficiale Brighton, colpo per l'Under 21: dall'Eintracht Francoforte arriva il portiere Ramming

Brighton attivo sul mercato, con un occhio particolare rivolto verso i giovani. Non solo si è assicurato il difensore centrale del Verona Diego Coppola, fresco di esordio in Nazionale, ma ha anche ufficializzato un ingaggio per la formazione Under 21. Si tratta del portiere Nils Ramming, classe 2007 proveniente dall'Eintracht Francoforte. Un profilo di talento, che nella scorsa stagione ha assaggiato il grande calcio con qualche chiamata in prima squadra e che spera di completare il salto nell'annata che sta per iniziare.

Il comunicato ufficiale

"Siamo lieti di confermare l'ingaggio del portiere Nils Ramming dall'Eintracht Francoforte, per termini non divulgati, soggetto all'autorizzazione internazionale.

Il diciottenne ha firmato un contratto che durerà fino a giugno 2030. Il portiere ha collezionato 30 presenze con l'Eintracht Frankfurt II nella Regionalliga Sudwest, la quarta divisione del calcio tedesco, mantenendo la porta inviolata in 11 partite. La scorsa stagione è stato convocato in panchina per quattro partite della fase a gironi dell'Europa League dell'Eintracht".

Le dichiarazioni di Shannon Ruth, allenatore dell'Under 21 del Brighton

"Nils è un giovane portiere di talento, che arriva con esperienza internazionale a livello giovanile con la Svezia ed è stato un titolare della squadra riserve dell'Eintracht la scorsa stagione. Siamo entusiasti del potenziale di Nils e ora, con l'aiuto del nostro programma di sviluppo, non vediamo l'ora di vederlo progredire".