Ufficiale Celtic Glasgow, dopo sei anni di Arsenal ecco il ritorno di Tierney: ha firmato per 5 anni

Kieran Tierney torna al Celtic, che ne ha annunciato la firma poco fa: "Kieran Tierney è tornato a "Paradise". Il talentuoso difensore ha firmato un contratto quinquennale con i Campioni di Scozia, che lo legherà al Celtic almeno fino all'estate del 2030. Un rientro accolto con entusiasmo dal giocatore stesso, impaziente di indossare nuovamente la maglia biancoverde e calcare il prato del Celtic Park di fronte a 60.000 tifosi. Cresciuto nell'Academy del Celtic, Tierney ha debuttato in prima squadra nell'aprile 2015, all'età di 17 anni. Ha collezionato un totale di 170 presenze con gli "Hoops", segnando otto gol prima di unirsi all'Arsenal nel 2019. Durante il suo primo periodo al Celtic, ha conquistato ben 10 trofei importanti, inclusi tre "Treble" consecutivi".

La maggior parte di questi successi è arrivata sotto la guida di Brendan Rodgers, l'attuale tecnico del Celtic, tornato al club nel 2023, che si è detto felice di ritrovarsi con il suo ex giocatore. "Siamo lieti di dare il bentornato a Kieran al Celtic. È un giocatore di tale talento e qualità, e sarà un'aggiunta enorme alla nostra squadra", ha affermato Rodgers. "Kieran ha sempre avuto il Celtic nel sangue ed è entusiasta di tornare nel luogo che ama. È qualcuno che ha già dato tanto al Celtic e so che è estremamente motivato e affamato di aiutare il club a portare sempre più successi ai nostri tifosi. Siamo così felici di riportare un giocatore d'élite come lui al club e non vedo l'ora di lavorare di nuovo con lui e il resto della squadra, mentre affrontiamo le molte sfide che ci attendono in patria e in Europa".

Anche Kieran Tierney ha espresso la sua gioia per il ritorno: "Tutti lo sapevano da qualche mese e tornare qui con la maglia del Celtic addosso è semplicemente incredibile". Ha poi aggiunto: "Ho parlato con l'allenatore, e ovviamente avevo già lavorato con lui e ho sempre mantenuto i contatti. È uno dei migliori, quindi sono così fortunato e grato che mi abbia dato la possibilità di tornare. Quando ti allontani da casa, cresci, impari cose diverse. Sono stato in Spagna per un anno, imparando una lingua diversa e giocando in un campionato diverso, quindi sono sicuramente una persona diversa. Dal punto di vista del giocatore, è lo stesso che dico sempre: cercherò di lavorare al massimo, farò del mio meglio per il club e questo è tutto ciò che posso fare. La mia ambizione è solo che il Celtic abbia il maggior successo possibile, mantenga il nostro posto al vertice e continui a vincere trofei e a fare bene per il Celtic".