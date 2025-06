Ufficiale Il St. Pauli l'aveva riscattato, ma Guilavogui torna al Lens: esercitato il controriscatto

Nonostante il St. Pauli avesse esercitato l’opzione di acquisto al termine della stagione 2024/25, il Lens ha deciso di trattenere Morgan Guilavogui, attivando il proprio diritto di veto previsto contrattualmente. Il club francese ha così impedito al sodalizio tedesco, neo-promosso in Bundesliga, di completare il riscatto dell’attaccante guineano.

Reduce da un’ottima stagione in Germania, Guilavogui ha convinto tutti con prestazioni solide e decisive: sono infatti 11 le occasioni in cui è risultato determinante tra gol e assist. I progressi mostrati nel campionato tedesco non sono passati inosservati a Lens, che ha monitorato da vicino la sua crescita e ha deciso di riportarlo alla base, sfruttando la clausola contrattuale che gli consentiva di opporsi al trasferimento definitivo.

Il club francese ha definito il rientro dell’attaccante come una “grande opportunità”, sottolineando come il giocatore conosca già l’ambiente e potrà integrarsi rapidamente nel gruppo guidato da Pierre Sage. Guilavogui è legato al Lens da un contratto fino al 2027 e si aggregherà alla squadra al rientro per la preparazione estiva.