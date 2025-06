Ufficiale Arsenal, quanti tagli: salutano 20 giocatori in scadenza, da Jorginho a Neto fino a Tierney

Una rivoluzione totale. L'Arsenal ha comunicato nella giornata odierna l'addio di ben 20 giocatori di proprietà e sotto la guida di Mikel Arteta: da Jorginho e Kieran Tierney, passando per Sterling ma non solo lasceranno i Gunners alla scadenza dei loro contratti il 30 giugno, come annunciato dal club londinese tramite la lista dei giocatori confermati.

Comunicato ufficiale

"In attesa dell’annuncio ufficiale della Premier League riguardante tutti i calciatori che vedranno scadere il proprio contratto il 30 giugno, cogliamo l’occasione per ringraziare coloro che ci lasceranno al termine del mese, una volta completati i rispettivi contratti.

Questo riguarda giocatori della squadra maschile e giovani provenienti dal settore giovanile che hanno rappresentato il club a livello di prima squadra, Under-21 e Under-18, insieme ad alcune componenti della nostra squadra femminile, le cui partenze sono già state annunciate in precedenza.

- Nathan Butler-Oyedeji

- Reece Clairmont

- Khayon Edwards

- Jakai Fisher

- Romari Forde

- Teyah Goldie

- Jimi Gower

- Jack Henry-Francis

- Lina Hurtig

- Amanda Ilestedt

- Jorginho

- Max Kuczynski

- Salah-Eddine Oulad M’Hand

- Ismail Oulad M’Hand

- Neto

- Brian Okonkwo

- Elian Quesada-Thorn

- Zacariah Shuaib

- Raheem Sterling

- Kieran Tierney

Ringraziamo tutti i giocatori in partenza per il loro contributo al club. Farete sempre parte della famiglia dell’Arsenal e vi auguriamo tutto il meglio, in salute e felicità, per il futuro. Eventuali ulteriori sviluppi riguardanti rinnovi contrattuali, nuovi arrivi/ritorni o partenze saranno comunicati ufficialmente una volta confermati", la chiosa dell'annuncio.