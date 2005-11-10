Ufficiale Cercato dal Napoli, Guiu saluta il Chelsea e va al Lipsia: ha firmato fino dal 2031

Salutato Harder, il Red Bull Lipsia ha ufficializzato l'arrivo di Marc Guiu. Lo spagnolo arriva dal Chelsea a titolo definitivo.

Salutato Conrad Harder, il Lipsia non ha perso tempo e ha immediatamente ufficializzato il suo sostituto: si tratta di Marc Guiu, centravanti spagnolo che arriva a titolo definitivo dal Chelsea. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà al club tedesco fino al 2031.

Il comunicato ufficiale

Questa la nota pubblicata dal Lipsia sui propri canali ufficiali: "L'RB Lipsia ha rafforzato il proprio reparto offensivo con l'ingaggio di Marc Guiu. Il centravanti ventenne arriva ai Red Bulls dal Chelsea e ha firmato un contratto fino al 2031.

Marc è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona e ha fatto il suo debutto in prima squadra con il club catalano nell'ottobre del 2023, all'età di 17 anni . Ha poi collezionato sette presenze in partite ufficiali e segnato due gol prima della fine della stagione. È entrato a far parte del Chelsea nell'estate del 2024. In due stagioni con i Blues, Marc ha collezionato 29 presenze in partite ufficiali e segnato otto gol . Con il Chelsea ha anche vinto la UEFA Conference League e la Coppa del Mondo per club FIFA . Il ventenne proseguirà ora la sua carriera con i Red Bulls".

Le parole di Guiu e del dg Schafer

Sulla nota si possono leggere anche le prime parole di Guiu: "Unirmi al Lipsia è esattamente il passo giusto per me. Il club si è impegnato molto per portarmi qui e, durante i nostri colloqui, mi ha dato un'idea chiara del ruolo che posso ricoprire nella squadra. Ha dimostrato più volte che i giovani giocatori possono crescere ai massimi livelli. L'RBL è anche un club ambizioso con grandi aspirazioni in ogni competizione. Voglio dare il mio contributo per raggiungere questi obiettivi, continuando a migliorare ogni giorno".

Queste invece le parole del Direttore Generale Marcel Schafer: "Marc si adatta perfettamente al DNA del nostro RB Lipsia grazie alla sua intensità, velocità e incredibile etica del lavoro. È instancabile nel suo lavoro senza palla, è una presenza costante in area di rigore e cerca sempre di arrivare in porta. Nonostante abbia solo 20 anni, ha già esperienza ai massimi livelli e in Champions League. Siamo in contatto con lui da tempo e abbiamo seguito da vicino la sua crescita, quindi siamo felicissimi che abbia scelto l'RB Lipsia. Siamo convinti che abbia la qualità e la mentalità per avere un impatto immediato, e che abbia ancora ampi margini di miglioramento".