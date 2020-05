Chelsea, Hudson-Odoi viola il lockdown e litiga con una modella: arrestato

Callum Hudson-Odoi è nei guai. Il talento del Chelsea è stato arrestato per aver violato il lockdown. Il calciatore è stato denunciato da una modella con la quale ha litigato. Lo riporta il Sun il quale riferisce che la polizia è stata chiamata nelle prime ore di domenica mattina "Con una chiamata di una donna gravemente ferita". La donna è stata poi portata in ospedale, Hudson-Odoi sarebbe stato arrestato. L'attaccante del Chelsea avrebbe invitato la modella a casa sua mandando un'auto a prenderla. La Polizia e il London Ambulance Service sono stati chiamati alle 3.53 di domenica 17 per maggio per denunciare una donna ferita. Hudson-Odoi, ricordiamo, è stato il primo calciatore di Premier League risultato positivo al COVID-19.