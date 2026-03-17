Chelsea travolto, è record negativo: mai otto gol subiti in una doppia sfida
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Notte amarissima per il Chelsea, travolto dal PSG anche a Stamford Bridge e costretto a salutare la Champions League con un pesantissimo passivo complessivo. Una doppia sfida senza storia, dominata in lungo e in largo dai parigini.
Ma il dato che più di tutti fotografa la portata del disastro è quello statistico: per la prima volta nella sua storia, il Chelsea ha subito ben otto gol in una doppia sfida a eliminazione diretta, tra competizioni nazionali ed europee. Lo riporta Opta
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