Ufficiale Dilrosun lascia il Feyenoord per il Messico. Viene annunciato come un Van Gogh

Un olandese si trasferisce in Messico. Si tratta di Javairo Dilrosun, che lascia il Feyenoord per il Club América. Chiude pertanto la sua esperienza dopo 55 partite, 7 reti e 9 assist. Nell'anno e mezzo vissuto a Rotterdam ha vinto anche l'Eredivisie.

"Sono tornato in Olanda l'anno scorso, con l'obiettivo di avere successo con il Feyenoord" ha dichiarato Dilrosun al sito ufficiale del Feyenoord: 'Il fatto che abbiamo già vinto un campionato nella prima stagione mi dà un sentimento di orgoglio che prevarrà sempre. Sono grato a tutti coloro che hanno contribuito a tutto questo e mi hanno fatto sentire a casa a Rotterdam. Vi auguro tutto il meglio".

QUINTO OLANDESE IN MESSICO - Per quanto il trasferimento di un calciatore europeo in Messico sia inusuale, Dilrosun non è il primo olandese a trasferirsi nel paese centroamericano. Prima id lui Gerard Hylkema (Atlante, 1973/74), Theo van den Heyden (Atlas, 1974/75), Romeo Wouden (Veracruz, 1998) e Vincent Janssen (Monterrey, 2019/2022). Meritevole di menzione l'annuncio da parte del Club América, che tramite il proprio canale Instagram ha postato l'immagine del giocatore in versione quadro di Van Gogh.