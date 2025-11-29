Doppio Sorloth: l'Atletico infila la 7^ vittoria di fila e resta in scia di Barça e Real
Una doppietta di Alexander Sorloth fra il 16' ed il 26' regala altri tre punti pesanti all'Atletico Madrid contro l'Oviedo, a pochi giorni dal successo all'ultimo respiro contro l'Inter in Champions League.
La squadra di Diego Simeone infila così la settima vittoria consecutiva fra campionato e Champions, la sesta consecutiva in Liga. Un filotto che porta i Colchoneros a ridosso di Barcellona - al momento capolista in solitaria - e Real Madrid, che giocherà però domani contro il Getafe. Vediamo di seguito i risultati della 14^ giornata in Liga e la classifica aggiornata.
LALIGA - 14ª GIORNATA
Getafe - Elche 1-0
Maiorca - Osasuna 2-2
Barcellona - Alavés 2-1
Levante - Athletic 0-2
Atlético Madrid - Oviedo 2-0
Real Sociedad - Villarreal
Siviglia - Betis
Celta Vigo - Espanyol
Girona - Real Madrid
Rayo Vallecano - Valencia
Classifica aggiornata
1. Barcellona 34*
2. Real Madrid 32
3. Atlético Madrid 31*
4. Villarreal 29
5. Betis 21
6. Espanyol 21
7. Getafe 20*
8. Athletic 20*
9. Real Sociedad 16
10. Siviglia 16
11. Celta Vigo 16
12. Elche 16*
13. Rayo Vallecano 16
14. Alavés 15*
15. Valencia 13
16. Maiorca 13*
17. Osasuna 12*
18. Girona 11
19. Levante 9*
20. Oviedo 9
*una partita giocata in più
Classifica marcatori
13 reti: Mbappé (Real Madrid)
8 reti: Lewandowski (Barcellona), Muriqi (Maiorca)
7 reti: Alvarez (Atlético Madrid), Ferran Torres (Barcellona)