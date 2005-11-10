Ufficiale Flop Veliz, il Tottenham ha ceduto l'argentino che vola in Brasile

Alejo Veliz lascia il Tottenham. L'attaccante argentino, reduce dal prestito al Rosario Central, si trasferisce a titolo definitivo al Bahia. Lo rende noto il club inglese con uno stringato comunicato.

Classe 2003, Veliz è stato acquistato dal Tottenham nell'estate del 2023 per 15 milioni. Ma il suo rendimento è stato ampiamente al di sotto delle aspettative, con gli Spurs che in questi anni lo hanno girato in prestito: Siviglia, Espanyol e infine il Rosario Central, club dal quale i londinesi lo avevano acquistato. Il suo bilancio col Tottenham è di appena 8 presenze e un gol.