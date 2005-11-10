Ufficiale 8 presenze e 3 prestiti, a 22 anni Veliz lascia il Tottenham: va in Brasile per 9 milioni

Alejo Véliz lascia definitivamente il Tottenham per firmare con l'Esporte Clube Bahia, club della prima divisione brasiliana. Gli Spurs hanno confermato tramite comunicato di aver trovato un accordo per il trasferimento dell'attaccante argentino di 22 anni.

Secondo quanto riporta Sky Sports in Inghilterra il suo trasferimento è stato completato per una cifra di poco inferiore agli 8 milioni di sterline. Arrivato nel 2023 dal Rosario Central, Véliz ha giocato solo otto partite con la maglia del Tottenham, segnando un gol in Premier League, prima di essere prestato successivamente al Siviglia e poi all'Espanyol ed al Rosario Central.

Questo il comunicato del Tottennham: "Abbiamo raggiunto un accordo con il Bahia per il trasferimento di Alejo Veliz, che si unirà al club brasiliano il 1° luglio. L'attaccante Alejo si è unito a noi dal Rosario Central - club del suo paese d'origine, l'Argentina - durante l'estate del 2023 e ha collezionato otto apparizioni in prima squadra nei nostri colori, segnando un gol in Premier League contro Brighton & Hove Albion nel dicembre di quell'anno.

Successivamente ha giocato dei periodi in prestito in Spagna con Siviglia ed Espanyol prima di tornare a Rosario in prestito lo scorso luglio per la stagione 2025/26. Alejo è ora pronto a passare alla massima serie brasiliana su base permanente – gli auguriamo ogni bene per il futuro".