Ufficiale L'Espanyol continua a costruire: ecco Veliz dal Tottenham, ha firmato per 12 mesi

Dopo Kral, ecco Alejo Véliz. La punta centrale argentina di proprietà del Tottenham ha deciso di levare le tende e approdare in Spagna, all'Espanyol. Firmato il contratto di 12 mesi per vestire la camiseta dei Periquitos. L'accordo, come deducibile dai rispettivi annunci dei club, non prevede alcuna opzione di acquisto per il centravanti 20enne.

Il comunicato ufficiale. RCD Espanyol e Tottenham Hotspur hanno perfezionato il trasferimento di Alejo Véliz (Gödeken (Argentina), 19-09-2003), che giocherà per la squadra biancoblù in questa stagione. Véliz, che ha concluso la Liga a Siviglia la scorsa stagione, è stato nazionale per la nazionale argentina nelle categorie inferiori.

Véliz, che ha superato le visite mediche presso la Clinica Corachan, ha fatto il suo debutto nella Prima Divisione argentina con il Rosario Central nel luglio 2021. Nel luglio 2023, dopo la sua grande prestazione ai Mondiali U20 e la sua prestazione al Rosario Central, ha firmato per il Tottenham. Dopo aver giocato alcune partite con la squadra inglese, lo scorso inverno Véliz è stato ceduto in prestito al Sevilla FC.

Véliz sarà presentato la prossima settimana come nuovo giocatore dell'RCD Espanyol in data e ora da definire", la chiosa della nota del club di Barcellona.

Il saluto degli Spurs. "Alejo Veliz si è unito all'Espanyol in prestito per la stagione 2024/25.

Acquistato dal Rosario Central nell'agosto del 2023, l'attaccante ha debuttato il mese successivo e ha segnato il suo primo gol per il club nel dicembre del 2023, contro il Brighton.

Ad oggi, Alejo ha collezionato otto presenze con i nostri colori e ha trascorso la seconda metà della campagna precedente in prestito al Siviglia".