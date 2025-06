Ufficiale Hoffenheim, un rinforzo a costo zero: ecco il difensore brasiliano Bernardo

vedi letture

L'Hoffenheim ha annunciato di aver ingaggiato il brasiliano Bernardo Fernandes da Silva Junior. Il difensore, svincolatosi dal Bochum, arriva a parametro zero. "Bernardo è un difensore esperto, che dovrebbe garantire alla nostra difesa una stabilità maggiore. È anche un giocatore versatile e può ricoprire diversi ruoli in difesa", ha dichiarato Andreas Schicker, Direttore Sportivo del TSG, che ha aggiunto: "Ha ripetutamente dimostrato le sue capacità ad alto livello in Bundesliga e in Premier League negli ultimi anni. Soprattutto ha impressionato per la sua voglia di difendere la propria porta. Una qualità che farà sicuramente bene alla nostra squadra. Bernardo ha attirato l'interesse di diversi altri club, quindi siamo lieti che abbia deciso con piena convinzione di trasferirsi al TSG Hoffenheim".

Bernardo Fernandes da Silva Junior si è trasferito dall'RB Salisburgo in Austria al VfL Bochum, allora club della Bundesliga tedesca, nell'agosto del 2023. Il brasiliano è diventato subito un titolare indiscusso della squadra della Ruhr ed è stato un elemento fondamentale della difesa del Bochum. Nelle ultime due stagioni, Bernardo ha collezionato un totale di 56 presenze (un gol) con il Bochum tra Bundesliga, spareggi e DFB-Pokal.

Il trentenne brasiliano è stato sotto contratto con il Salisburgo da gennaio 2016 ad agosto 2023, ma in quel periodo è stato anche ceduto in prestito all'RB Lipsia in Bundesliga e al Brighton & Hove Albion in Premier League. Con il Salisburgo, Bernardo ha collezionato 93 presenze ufficiali tra Bundesliga austriaca, ÖFB-Cup, Champions League e qualificazioni alla Champions League durante la sua permanenza (cinque gol e quattro assist). Il difensore ha giocato 39 partite di Premier League con il Brighton & Hove Albion in Inghilterra e ha collezionato 40 presenze in Bundesliga con l'RB Lipsia.