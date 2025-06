Ufficiale Rivoluzione Dinamo Zagabria: Capellas e Vlaovic nuovi responsabili dell'area sportiva

vedi letture

Dopo aver annunciato il nuovo allenatore - Mario Kovacevic -, la Dinamo Zagabria prosegue nella sua rifondazione. Albert Capellas è il nuovo "Direttore Sportivo e Responsabile del Programma di Sviluppo Giovanile". Lo spagnolo, come si legge nel comunicato ufficiale, "arriva al Maksimir dopo quasi 35 anni di esperienza, durante i quali ha ricoperto quasi ogni livello della piramide calcistica: da preparatore atletico a direttore del settore giovanile, allenatore della prima squadra e allenatore della nazionale maggiore. Una parte significativa della sua carriera è stata trascorsa al Barcellona ​​dove ha lavorato per 12 anni in due periodi distinti".

Capellas si unisce alla Dinamo al termine del suo mandato di un anno come allenatore della nazionale filippina. "Grazie alla sua vasta esperienza, contribuirà all'attuazione della strategia della Dinamo per lo sviluppo dei giovani calciatori, formando e coltivando giovani calciatori di talento per prepararli al grande palcoscenico, con l'obiettivo finale di dare un contributo significativo alla prima squadra e, di conseguenza, anche alla nazionale maggiore.

L'obiettivo principale della Dinamo è tornare alle proprie radici, costruendo la propria identità sulle fondamenta della propria scuola calcio. Attraverso un approccio paziente, meticoloso e professionale, il club mira a creare le condizioni affinché i giocatori cresciuti in casa diventino il nucleo della prima squadra nel prossimo quadriennio". Accanto a lui ci sarà un grande ex: Goran Vlaovic, attaccante del Valencia tra il 1996 e il 2000, oltre che del Padova, torna alla Dinamo Zagabria e ricoprirà il ruolo di Coordinatore Sportivo.