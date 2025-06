Ufficiale L'Union Berlino piazza un colpo in prospettiva: ecco Ansah, nazionale Under-20

L'Union Berlino ha annunciato di aver ingaggiato Ilyas Ansah. L'attaccante ventenne si trasferisce dal Paderborn e andrà a rafforzare immediatamente la squadra di Steffen Baumgart.

Ecco il comunicato: "Ansah ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'SC Lüdenscheid prima di trasferirsi al VfL Bochum, al TSC Eintracht Dortmund e allo Sportfreunde Siegen, da dove è passato all'U19 dell'SC Paderborn. Lì, l'attaccante ha impressionato con quattro gol in dodici partite nella A-Jugend Bundesliga. Ben presto gli è stata data la possibilità di mettersi alla prova a livello senior, debuttando con la seconda squadra del Paderborn nell'Oberliga Westfalen nell'aprile 2023. In estate firmò un contratto da professionista e fece il suo debutto in 2. Liga nel settembre 2023. Ansah esordì titolare in un pareggio per 1-1 contro l'1. FC Magdeburg. Solo nove giornate dopo, segnò il suo primo gol da professionista – nientemeno che al venerabile Volksparkstadion – una rete decisiva nella vittoria per 2-1 in trasferta contro l'Amburgo.

Nella stagione 2024/25, Ansah è stato parte integrante della squadra del Paderborn, giocando 33 delle 34 partite di 2. Bundesliga, segnando sei gol e fornendo sei assist. Ha lottato per la promozione con l'SCP fino all'ultima giornata, ma la squadra è stata battuta di misura dall'SV Elversberg nella corsa per il posto play-off retrocessione. Ansah si è fatto un nome anche sulla scena internazionale. Dal novembre 2023 ha giocato dodici partite con la nazionale Under 20 tedesca, segnando cinque gol. Ora vuole fare il passo successivo con l'Union".