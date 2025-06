Ufficiale Nizza, ecco il talento Gabin Bernardeau. Il ds Maurice: "Era una grande opportunità"

Il Nizza ha ufficialmente aperto la sua sessione estiva di calciomercato. Il club francese ha annunciato il suo primo acquisto tramite un comunicato stampa: "L'OGC Nizza è lieto di annunciare l'acquisto di Gabin Bernardeau. Nato il 24 gennaio 2006, il centrocampista diciannovenne arriva dal Le Mans. Arriva da una stagione di successo, dove ha giocato un ruolo importante all'interno della sua squadra di formazione. Con 37 partite (in tutte le competizioni), 4 gol e 9 assist, Gabin Bernardeau ha contribuito in modo significativo alla promozione in Ligue 2, dopo 5 anni trascorsi in National 1, ed è stato anche titolare nell'ottavo di finale di Coppa di Francia contro il Paris Saint-Germain (0-2)".

Un acquisto che fa felicissimo Florian Maurice, direttore sportivo del club della Costa Azzurra: "Abbiamo monitorato attentamente le sue prestazioni con il team di reclutamento; ha fatto un'ottima stagione. Gabin ha un potenziale reale e siamo convinti che, con il lavoro, possa diventare un giocatore importante per il club. Sta a noi supportarlo al meglio e dargli il tempo di crescere, perché passare dalla N1 alla L1 e alla Coppa dei Campioni non è mai banale, soprattutto alla sua età.

Il suo contratto stava per scadere e abbiamo deciso collettivamente che il suo arrivo fosse una buona opportunità, quindi l'abbiamo colta al volo". Il giocatore è al settimo cielo. "Sono molto orgoglioso di entrare a far parte del club. Il messaggio della dirigenza e i miei colloqui con l'allenatore mi hanno convinto. Sono consapevole di entrare a far parte di una squadra molto competitiva, con molti giocatori internazionali. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro per poter dimostrare le mie qualità a questo livello e continuare a crescere, con molta fiducia, umiltà e determinazione".