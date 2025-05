Ufficiale Horst Steffen è il nuovo tecnico del Werder. Ha sfiorato la promozione con l'Elversberg

Il Werder Brema ha già trovato il successore di Ole Werner. Horst Steffen sarà il nuovo allenatore dei Biancoverdi dalla prossima stagione: il 56enne arriva dall''Elversberg, club con cui ha sfiorato la promozione perdendo gli spareggio con l'Heidenheim.

"La competenza e la personalità di Horst ci hanno colpito durante le nostre conversazioni. Ha svolto un lavoro incredibile all'Elversberg negli ultimi sette anni. Horst gioca un calcio offensivo e accattivante e guida la squadra in modo eccellente. Crediamo di essere ben attrezzati per la nuova stagione con lui alla guida", ha dichiarato Clemens Fritz, direttore generale del Werder Brema.

Il nuovo allenatore è entusiasta del suo nuovo ruolo: "Il fatto che il Werder mi abbia contattato è stato innanzitutto un riconoscimento per me e per il mio lavoro. Durante i nostri colloqui, i vertici del club mi hanno dimostrato la loro grande stima e mi hanno informato sui loro piani per i prossimi anni. Ero pienamente d'accordo e, dopo questi colloqui, non ho dovuto aspettare molto per decidere di venire al Werder. Il Brema ha una buona squadra con potenziale e si è affermato in Bundesliga negli ultimi tre anni. Ora vorrei continuare questo percorso di crescita insieme ai giocatori. Non vedo l'ora di affrontare questa sfida".

Steffen, che ha collezionato 207 presenze in Bundesliga e 75 in 2. Bundesliga con le maglie di Bayer Uerdingen, Borussia Mönchengladbach e Duisburg durante la sua carriera da giocatore, allenava l'Elversberg dalla stagione 2018/19. Durante la sua permanenza al club, ha contribuito alla risalita della squadra dalla Regionalliga alla Seconda Divisione. In precedenza, Steffen aveva allenato il Chemnitzer FC, lo Stuttgarter Kickers e il Preußen Münster, e aveva anche collaborato con le giovanili del Borussia Mönchengladbach e dell'MSV Duisburg. Il Werder Brema sarà il suo primo incarico da allenatore in Bundesliga.