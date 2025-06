Ufficiale Il Girona si tiene il suo "Reina": il 37enne Juan Carlos Martin rimane ancora una stagione

vedi letture

Il Girona ha comunicato che Juan Carlos Martin ha rinnovato il suo contratto per un altro anno. Questo vuol dire che il portiere spagnolo di 37 anni si appresta a vivere la sua settima stagione con il club rojiblanco da quando è arrivatonel 2019. Così, con Gazzaniga e anche Krapyvtsov in rosa, i pali della porta sono coperti, salvo sorprese dell’ultimo minuto.

Juan Carlos era arrivato al Girona per essere il titolare e riportare il club in Primera Division. Nella sua prima stagione perse il posto da titolare nella seconda parte di campionato a favore di Riesgo, ma nelle due annate successive fu inamovibile e determinante nella promozione del 2021/22, con mister Michel in panchina. L'estremo difensore spagnolo ha perso il posto nell’ottobre 2022 per via dell'exploit di Gazzaniga, dopo un avvio difficile nella stagione del ritorno dei catalani nella massima serie, e da allora non è più riuscito a riconquistarlo. Ha infatti disputato solo 4 partite ufficiali nelle ultime due stagioni.

Ma Juan Carlos Martin resta un simbolo nello spogliatoio del Girona, oltre che un rispettato veterano, grazie alla sua esperienza e al suo vissuto nel club. Mentre per coach Míchel il collegamento tra i giocatori e lo staff tecnico, un ruolo abituale che anche Pepe Reina ad esempio ha svolto al Como finché ha preso la decisione di ritirarsi.