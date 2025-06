Ufficiale Il Nantes annuncia il suo nuovo allenatore: è il 45enne portoghese Luis Castro

Il Nantes ha annunciato ufficialmente la nomina di Luis Castro come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico portoghese, 45 anni, ha firmato un contratto di due anni con opzione per un'ulteriore stagione, legandosi al club fino al giugno 2027.

Castro, riporta il comunicato del club, ha mosso i primi passi da allenatore negli anni 2000, lavorando con i settori giovanili di diversi club professionistici, tra cui Vitória Guimarães e Al-Nassr. La sua prima esperienza alla guida di una prima squadra arriva nel 2019 in Grecia, con il Panetolikos FC, prima di fare ritorno in Portogallo, dove entra nello staff tecnico delle giovanili del Benfica.

Nel 2022 compie una vera e propria impresa: guida la formazione Under 19 del Benfica a uno storico triplete con la vittoria del campionato nazionale, della UEFA Youth League e della Coppa Intercontinentale. Il suo calcio offensivo e la capacità di valorizzare i giovani gli valgono la promozione alla guida della squadra B dei lusitani per la stagione 2022/23. A settembre 2023 viene ingaggiato dal Dunkerque, in Ligue 2 francese. Nella prima stagione raggiunge l’obiettivo salvezza, ma è nella seconda che si fa davvero notare: chiude al quarto posto in campionato, sfiorando la promozione in Ligue 1 dopo i play-off persi contro il Metz. Inoltre, guida il club a una storica semifinale di Coupe de France, arrendendosi solo al Paris Saint-Germain.

Apprezzato per le sue qualità umane, la propensione al gioco offensivo e la capacità di integrare i giovani in prima squadra, Luis Castro prende ora le redini del Nantes, pronto a far valere le sue idee anche in Ligue 1. L’inizio ufficiale della nuova avventura è fissato per lunedì 30 giugno, data della ripresa degli allenamenti a La Jonelière. Il suo staff sarà reso noto nei prossimi giorni.