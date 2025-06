Ufficiale Luis Castro riparte dagli Emirati Arabi: il portoghese è il nuovo tecnico dell'Al Wasl

Dopo l'esperienza in Arabia Saudita con l'Al Nassr, terminata con l'esonero a settembre, Luis Castro riparte dagli Emirati Arabi Uniti. Il 63enne tecnico portoghese è il nuovo allenatore dell'Al Wasl, ecco il comunicato: "L'Al Wasl Football Company ha annunciato ufficialmente l'ingaggio dell'allenatore portoghese Luís Castro alla guida del club, succedendo al tecnico serbo Milos Milojevic.

Castro, 63 anni, ha iniziato la sua carriera da allenatore in Portogallo con Águeda, Mealhada, Estarreja, Sanjoanense, Penafiel, poi Porto e Rio Ave, seguiti da Chaves e Vitória de Guimarães.

La prima esperienza di Castro fuori dal Portogallo è stata con lo Shakhtar Donetsk in Ucraina durante la stagione 2019, dove ha vinto il campionato nel 2020. Nel 2021 ha allenato l'Al-Duhail in Qatar e ha vinto la Coppa dell'Emiro del Qatar nel 2022, prima di trasferirsi al Botafogo in Brasile per la stagione 2022-2023. Infine ha assunto la guida dell'Al Nassr in Arabia Saudita per la stagione 2023-2024".