Ufficiale Ilaix Moriba resta al Celta Vigo: i galiziani lo hanno riscattato dal Lipsia

vedi letture

Il Celta Vigo ha ufficializzato il riscatto di Ilaix Moriba, centrocampista spagnolo-guineano classe 2003. L'ex Barcellona lascia il Lipsia: il club galiziano ha esercitato l’opzione d’acquisto concordata nell’estate del 2023. Si tratta del secondo acquisto per la stagione 2024/25 da parte del Celta, che ha voluto puntare forte sulla continuità tecnica e sull’inserimento di giovani talenti nel progetto guidato da Claudio Giráldez.

Il club e il giocatore hanno compiuto un grande sforzo congiunto per rendere possibile la permanenza in Galizia, segno di reciproca fiducia e volontà di crescita. Durante la stagione appena conclusa, Moriba ha collezionato 33 presenze in Liga, superando i 2.000 minuti giocati e segnando un gol, arrivato nel match casalingo contro il Siviglia. In Coppa del Re ha aggiunto al suo bottino 2 presenze e 1 assist.

A soli 22 anni, Ilaix si conferma un centrocampista dinamico, fisicamente imponente e dotato di una buona tecnica, in particolare nel tiro dalla media distanza. Le sue doti nel coprire ampie zone di campo e nel sapersi inserire con tempismo lo rendono perfetto per il gioco ad alta intensità voluto da Giráldez. Il Celta ha espresso la propria soddisfazione per il rinnovo della collaborazione con il giovane talento e si dice certo che l’impegno e la qualità mostrati sin dal primo giorno continueranno a essere fondamentali per il futuro della squadra.