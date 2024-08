Ufficiale Nuova possibilità in Spagna per Ilaix Moriba: l'ex Barcellona si trasferisce al Celta

vedi letture

Il Celta Vigo ha annunciato di aver trovato un accordo con il Lipsia per il trasferimento fino al termine della stagione di Ilaix Moriba, ex stellina del Barcellona che non ha ritrovato lo smalto perduto nemmeno al Getafe, dove ha giocato in prestito nella scorsa stagione.

Ecco il comunicato ufficiale: "L'RC Celta ha il tassello che completa il suo centrocampo. Qualità e forza con l'arrivo di Ilaix Moriba, che arriva in prestito con diritto di riscatto , dal Lipsia fino a fine stagione .

Il giovane giocatore guineano, 21 anni, torna ne LaLiga, competizione nella quale ha fatto irruzione in modo spettacolare con il Barcellona quando aveva appena compiuto 18 anni. Le sue prestazioni e il potenziale lo hanno portato al Lipsia, club a cui appartiene attualmente.

La sua esperienza nella Liga è cresciuta attraverso i prestiti a Valencia e Getafe, che gli hanno permesso di raggiungere 66 partite in Prima Divisione, con un gol e sette assist. È nazionale della Guinea , con la quale ha giocato 23 partite. È sbarcato a Vigo dopo aver rappresentato il suo Paese ai Giochi Olimpici, competizione alla quale la Guinea ha partecipato per la seconda volta nella sua storia grazie a un gol di Ilaix contro l'Indonesia. A Parigi ha giocato tre partite con la sua Nazionale, l'ultima meno di una settimana fa contro gli Stati Uniti".