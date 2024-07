Ufficiale Ismael Kone lascia il Watford: è il primo acquisto dell'era De Zerbi a Marsiglia

L'Olympique Marsiglia ha annunciato l'acquisto di Ismaël Koné dal Watford. Il 22enne centrocampista ha superato le visite mediche e ha firmato poco fa il contratto che lo legherà al club francese per i prossimi anni.

Cresciuto in Canada, nell'Academy del Saint-Laurent, Koné ha mosso i suoi primi passi da professionista con il Montréal, debuttando nel febbraio 2022 in una partita della CONCACAF Champions League. Con il club del Quebec, il centrocampista canadese ha giocato 32 partite (4 gol) e si è fatto notare soprattutto per le sue doti atletiche. Dotato di una spiccata intelligenza, si è fatto subito notare dalle squadre europee.

Nel dicembre 2022, il centrocampista ha firmato con il Watford, che ora lascia per 12 milioni. È stato eletto miglior giovane giocatore canadese dalla Federcalcio per due anni consecutivi (2022 e 2023) e ha partecipato alla Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Attualmente è negli Stati Uniti per disputare la Copa America: il Canada è ai quarti di finale, quindi Koné raggiungerà Marsiglia solo al termine del torneo.