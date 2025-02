Ufficiale Rennes, Koné in prestito dall'OM: "Non vedo l'ora di iniziare. Opportunità d'oro"

Nuovo centrocampista per il Rennes. La formazione rossonera ha ufficializzato l'ingaggio in prestito dall'Olympique Marsiglia di Ismael Koné. Il calciatore vestirà dunque la maglia del club bretone per i prossimi sei mesi. Questo il comunicato del club: "Ismael Koné in prestito dall'Olympique Marsiglia. Il centrocampista della nazionale canadese Ismaël Koné si unisce allo Stade Rennais F.C. in prestito fino alla fine della stagione".

Ai taccuini del sito ufficiale della società, lo stesso Koné ha voluto commentare: "È un'opportunità d'oro - ha esordito il calciatore - quindi sono molto felice. Il mio obiettivo è affermarmi in Ligue 1 e tornare rapidamente in campo. Io sono più un tipo box-to-box, a cui piace giocare sia in attacco che in difesa. Non vedo l'ora di giocare al Roazhon Park, non ne ho avuto la possibilità con l'OM e questa volta sarà dalla parte dei rossoneri. Non vedo l'ora".

Anche il direttore sportivo del Rennes Frederic Massara ha dichiarato: "Ismaël arriva a rinforzare il nostro centrocampo grazie alle sue doti dinamiche - ha dichiarato l'ex Milan - atletiche e tecniche di alto livello. Ha dimostrato la sua importanza nella selezione. È un giocatore che conosciamo da molto tempo e possiamo essere felici di averlo tra noi".