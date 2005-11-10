Ufficiale Jonjo Shelvey inizia a 34 anni la carriera di allenatore. Una meteora della Lazio con lui

Ricordate Jonjo Shelvey? 34 anni, ex giocatore di Liverpool e Newcastle. Ad aprile ha appeso gli scarpini al chiodo dopo un'esperienza nella seconda divisione degli Emirati Arabi, precisamente all'Arabian Falcons. Ed è proprio da qui che inizia la sua nuova avventura, questa volta nelle vesti di allenatore.

Tra i giocatori che avrà a disposizione c'è una vecchia conoscenza del calcio italiano. O forse è meglio definirla meteora, ossia l'ex laziale Ravel Morrison. Il trequartista negli scorsi giorni ha rinnovato il suo contratto. C'è anche un calciatore italiano, si tratta del 23enne Nicola Zagaria, già dal 2022 negli Emirati.