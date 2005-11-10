Klopp parla del prossimo Clasico: "Prima tifavo per il Barça, ora per chi gioca meglio"

Il commissario tecnico della Germania, Jürgen Klopp, ha rivelato che seguirà con attenzione Il Clásico di questa domenica, indicando il Barcellona come favorito rispetto al Real Madrid: "Certamente guarderò Il Clásico tra Barcellona e Real Madrid, è una partita che ho seguito in ogni fase della mia vita", ha dichiarato l'ex allenatore del Liverpool. "In passato simpatizzavo di più per il Barcellona perché ero contrario agli atteggiamenti di Pepe e di altri difensori del Madrid. Oggi, invece, tifo per chi gioca meglio: e guardando come stanno le cose al momento, si tratta probabilmente del Barcellona".

Oltre al grande spettacolo del match, Klopp terrà d'occhio anche l'attaccante blaugrana Karim Adeyemi, autore di un'ottima prima parte di stagione che gli è valsa la convocazione nel corso dell'ultima sosta per le nazionali. Il Barça guidato da Hansi Flick cercherà questo appuntamento per allungare la propria striscia positiva di nove vittorie consecutive in La Liga; dall'altra parte, però, i rivali storici del Real Madrid si presentano alla sfida carichi di entusiasmo e fiducia, reduci da quattro successi di fila tra tutte le competizioni.