Pep Guardiola mette da parte la storica rivalità con Jurgen Klopp e dedica parole al miele al tecnico tedesco. L’ex allenatore del Manchester City, intervenuto per la rivista della Bundesliga, ha elogiato la scelta della Germania di affidare la panchina all’ex Liverpool, convinto che possa riportare la Nazionale ai livelli che le competono.

"Klopp è uno dei migliori nel calcio"

Guardiola ha definito Klopp una figura speciale dentro e fuori dal campo: "È una delle persone migliori nel calcio e non riesco nemmeno a descrivere quanto lo ammiro. È il tipo di persona e di allenatore che rende il mondo del calcio migliore". Lo spagnolo ha poi sottolineato anche le qualità delle sue squadre: "Fa un lavoro straordinario. I suoi giocatori lottano su ogni pallone attraverso il contropressing e il suo stile diretto è eccezionale. Quando guardo le sue squadre giocare penso: che calcio!".

Secondo Guardiola, l’arrivo di Klopp sulla panchina della Germania rappresenta la scelta ideale dopo le difficoltà degli ultimi anni: il suo carisma e la capacità di creare un legame con i giocatori possono restituire entusiasmo all’ambiente.

"È stato il mio avversario più difficile"

L’ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco ha ricordato anche le tante sfide vissute contro Klopp in Bundesliga e Premier League. "Ho affrontato Jürgen un milione di volte. Sicuramente mi ha battuto più volte di quante io abbia battuto lui. Ho imparato qualcosa da ogni partita". Guardiola non si sbilancia su possibili successi futuri della Germania, ma è certo dell’impatto del nuovo CT: "Quando i giocatori entreranno nello spogliatoio e vedranno Klopp penseranno: che allenatore, lo seguirò. Con il suo stile di calcio le cose miglioreranno". Nonostante le grandi battaglie vissute in panchina, il rapporto tra i due resta basato sul rispetto reciproco. "Siamo amici", ha concluso Guardiola.