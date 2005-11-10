Klopp attacca Infantino: "Dopo Blatter pensavamo non si potesse fare peggio, invece..."
Michele Pavese
Jurgen Klopp non usa giri di parole quando si tratta di commentare la gestione della FIFA. Alla vigilia della sfida tra Germania e Olanda, valida per la sesta giornata di Nations League, il commissario tecnico tedesco ha espresso il proprio parere su Gianni Infantino, sui calendari sempre più congestionati e sulle prossime elezioni per la presidenza dell'organismo, in programma il 18 marzo 2027. La sua risposta è stata una bocciatura senza appello dell'attuale numero uno.
Il paragone con Blatter e la speranza di un cambiamento
"L'opinione generale è che un cambiamento potrebbe avere senso. Ma quello che mi interessa ancora di più, dal punto di vista calcistico, è che non avremmo mai pensato che le cose potessero peggiorare dopo Blatter. E invece qualcuno ci è riuscito", ha dichiarato Klopp, chiamando direttamente in causa Infantino e il suo predecessore. Il tecnico ha poi rincarato la dose: "In questo momento pensiamo che, se il signor Infantino se ne andasse, sarebbe fantastico se la persona successiva riuscisse semplicemente a fare un lavoro migliore. Credo sia possibile fare meglio". Klopp auspica inoltre che emergano figure realmente interessate al futuro del calcio, senza interessi economici personali: "Se queste persone si unissero e una di loro diventasse presidente, sarebbe assolutamente positivo".