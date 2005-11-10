Jurgen Klopp non usa giri di parole quando si tratta di commentare la gestione della FIFA. Alla vigilia della sfida tra Germania e Olanda, valida per la sesta giornata di Nations League, il commissario tecnico tedesco ha espresso il proprio parere su Gianni Infantino, sui calendari sempre più congestionati e sulle prossime elezioni per la presidenza dell'organismo, in programma il 18 marzo 2027. La sua risposta è stata una bocciatura senza appello dell'attuale numero uno.

Il paragone con Blatter e la speranza di un cambiamento

"L'opinione generale è che un cambiamento potrebbe avere senso. Ma quello che mi interessa ancora di più, dal punto di vista calcistico, è che non avremmo mai pensato che le cose potessero peggiorare dopo Blatter. E invece qualcuno ci è riuscito", ha dichiarato Klopp, chiamando direttamente in causa Infantino e il suo predecessore. Il tecnico ha poi rincarato la dose: "In questo momento pensiamo che, se il signor Infantino se ne andasse, sarebbe fantastico se la persona successiva riuscisse semplicemente a fare un lavoro migliore. Credo sia possibile fare meglio". Klopp auspica inoltre che emergano figure realmente interessate al futuro del calcio, senza interessi economici personali: "Se queste persone si unissero e una di loro diventasse presidente, sarebbe assolutamente positivo".