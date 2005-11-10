Jurgen Klopp è tornato a sorridere, tra entusiasmo, passione e una dichiarazione d'amore per la sua Germania. La travolgente vittoria per 5-0 contro i Paesi Bassi in Nations League ha regalato alla Mannschaft il primo posto nel girone e soprattutto una nuova consapevolezza dopo anni complicati. Arrivato in panchina lo scorso luglio al posto di Julian Nagelsmann, eliminato dal Mondiale ai sedicesimi contro il Paraguay, l'ex tecnico del Liverpool sembra aver restituito entusiasmo a un gruppo che aveva perso certezze.

"Mi sono innamorato di questa squadra"

Intervenuto ai microfoni di ARD dopo la goleada di Berlino, Klopp ha raccontato il suo approccio iniziale con la Nazionale: "Avevo quasi l'impressione che bisognasse essere ubriachi per pensare che la Germania fosse una squadra fantastica. Poi sono arrivato e me ne sono innamorato follemente". Parole che spiegano il lavoro fatto dal nuovo CT, capace di valorizzare un gruppo ricco di talento ma reduce da diverse delusioni. "Quelli che sono qui oggi sono grandi calciatori e personalità eccezionali. La percezione dall'esterno era diversa, ma abbiamo un'idea e se riusciremo a far giocare questi giocatori nel modo giusto sarà davvero difficile affrontarci", ha aggiunto.

Berlino applaude, la stampa tedesca esalta Klopp

La vittoria contro l'Olanda ha conquistato anche la stampa tedesca. Klopp ha celebrato la serata davanti ai 71.765 spettatori presenti allo stadio: "È stata una partita straordinaria contro un avversario forte. Abbiamo segnato gol incredibili, è stato folle. Tutti quelli che erano qui oggi torneranno a casa con il sorriso e non metteranno in discussione questa squadra per almeno sei mesi".