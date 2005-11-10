Klopp difende Havertz: "È un giocatore di alto livello. Arteta lo schiera perché vuole vincere"

Jürgen Klopp prende le difese di Kai Havertz e risponde alle critiche rivolte all'attaccante dell'Arsenal, ribadendo la fiducia nelle sue qualità. Il commissario tecnico della Germania ha speso parole importanti per il classe 1999, sottolineando come il suo valore vada ben oltre i numeri e le prestazioni più recenti.

Il pensiero di Klopp in conferenza stampa

"Ho affrontato Kai molte volte e posso assicurarvi che preparare una partita contro di lui non è affatto semplice. Ci si rende conto di quanto sia un giocatore completo. Bisogna sempre essere pronti a una sua grande prestazione, perché ha tutte le qualità per riuscirci. È un giocatore di alto livello", ha dichiarato Klopp.

Il commissario tecnico tedesco ha poi chiamato in causa anche Mikel Arteta, evidenziando quanto l'allenatore spagnolo punti sul centravanti tedesco: "È una persona e un allenatore assolutamente determinato a vincere. A meno che non si verifichino contemporaneamente diversi scenari negativi, Kai Havertz parte titolare nelle partite dell'Arsenal".

Il rendimento di Kai Havertz con l'Arsenal

Kai Havert in quest'avvio di stagione coi Gunners ha realizzato tre reti in dieci presenze, giocando finora 736 minuti.