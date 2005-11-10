Ufficiale Koke continua a fare la storia dell'Atletico Madrid. Dopo 740 presenze, il capitano rinnova

Ufficiale il prolungamento fino al 2027 dello storico capitano dell'Atletico Madrid, recordman di presenze col club

Koke, al secolo Jorge Resurreccion Merodio, continuerà a scrivere la storia dell'Atletico Madrid. Il centrocampista 34enne ha infatti rinnovato ufficialmente il contratto con il club spagnolo fino al 30 giugno 2027. Una vera e propria leggenda dell'Atletico Madrid, con il quale ha esordito in prima squadra nel 2009.

740 presenze, 50 gol e 122 assist, ma la storia tra Koke e Atletico Madrid continua

Koke, storico capitano dell'Atletico Madrid, con la maglia numero 6 ha indossato la maglia rojiblanca in 740 partite ufficiali, segnando 50 gol e fornendo 122 assist. Oltre alle sue statistiche individuali, Koke è anche uno dei giocatori più titolati nella storia dell'Atletico Madrid. Nel palmares otto trofei: due titoli della Liga, una Coppa del Re, due Europa League, due Supercoppe Europee e una Supercoppa di Spagna.

L'Atletico Madrid esalta Koke: "Coraggio e grinta"

"Il nostro centrocampista è ora secondo solo ad Adelardo, che ha vinto 10 trofei durante la sua esperienza all'Atlético", recita il comunicato dello steso Atletico Madrid. "Jorge Resurreccion continuerà a indossare la fascia di capitano dell'Atletico Madrid con il coraggio e la grinta che lo contraddistinguono. La leggenda continua. Congratulazioni, Koke!". Il 34enne, ricordiamo, vanta anche 70 presenze con la Spagna. Una vera e propria istituzione del calcio spagnolo.