Juventus, un leader per il centrocampo di Spalletti: piace Koke dell'Atletico Madrid

La Juventus guarda in Spagna. La formazione bianconera cambierà diversi elementi nella prossima sessione di calciomercato. Il sesto posto dell'ultimo campionato, e la mancata qualificazione alla prossima Champions League, ha imposto delle riflessioni dalle parti della Continassa. L'obiettivo ovviamente è tornare a competere per le prime posizioni della classifica e, almeno per l'anno prossimo, tentare di arrivare in fondo all'Europa League, competizione che (se vinta) dà l'accesso alla coppa grandi orecchie l'anno successivo.

Piace Koke per la mediana bianconera

E sono diversi i nomi sul taccuino di Comolli per dare a Spalletti elementi di esperienza europea. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in mezzo al campo si insegue il capitano dell'Atletico Madrid Koke, profilo internazionale e soprattutto in grado di alzare l'asticella delle ambizioni. Sempre nella Liga si proverà a ricreare il trequartista con Brahim Diaz nome più gettonato.

Gli altri nomi per Luciano Spalletti

In difesa invece resiste la candidatura di Kim Min-jae del Bayern Monaco mentre in attacco piace sempre Randal Kolo Muani che potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera. In porta invece il profilo seguito è Alisson, ex Roma che ora invece difende i pali del Liverpool, mentre l'alternativa è sempre il "Dibu" Emiliano Martinez dell'Aston Villa.