Atletico, Koke furioso: "Sotto con l'Arsenal per rigore dubbio. Ritorno? Possiamo vincere"

La qualificazione in finale di Champions League 2025/26 si deciderà solamente al ritorno delle semifinali all'Emirates Stadium tra Arsenal e Atletico Madrid. Due rigori hanno portato all'1-1 di questa sera, nel match d'andata tra colchoneros e gunners, la rete di Gyokeres e la risposta di Julian Alvarez. Il simbolo vivente del club rojiblanco Koke ha parlato ai microfoni di Movistar Liga de Campeones dopo il match: "Ci abbiamo provato. Abbiamo iniziato andando sotto per un rigore che, per me, era dubbio", ha ammesso il centrocampista spagnolo.

"Abbiamo avuto le occasioni per vincere, ma tutto si deciderà al ritorno. Difendono molto bene e hanno gente molto veloce davanti", l'analisi di Koke. Sulla buona ripresa: "Dobbiamo essere questo tipo di squadra. Se giochiamo a questo livello, possiamo vincere. Occasioni sprecate? Ci è mancato il guizzo per chiudere la partita nonostante le chance create. Loro arrivavano fino al limite dell'area, ma non facevano male".

Sulla prestazione offerta da Griezmann, all'ultimo saluto al Metropolitano in Champions League visto che al termine della stagione saluterà per approdare in MLS: "Speriamo che quella di Londra non sia l'ultima partita in Champions", ha confidato Koke. In conclusione il 34enne ha parlato così dell'arbitraggio: "Proprio come noi sbagliamo passaggi o gol, anche loro cercano di fare il meglio possibile".