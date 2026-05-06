Atletico Madrid, Koke: "Ferito e amareggiato, ma orgoglioso. Il calcio è concretezza"

Koke, capitano dell’Atletico Madrid, ha commentato a Movistar la sconfitta in semifinale di Champions League con l’Arsenal: "Sono molto ferito e molto amareggiato, ma orgoglioso della mia squadra e della nostra gente. Abbiamo dato tutto. Abbiamo avuto occasioni per segnare, ma la palla non è voluta entrare; all’andata è successo lo stesso. Il calcio è concretezza: loro sono stati più concreti di noi”.



Di segno diametralmente opposto, ovviamente, le considerazioni di David Raya, portiere dell’Arsenal, alla stessa emittente: "Sono molto contento, giocare una finale di Champions League è un sogno che si realizza.

La stagione che abbiamo fatto in Champions è notevole: non abbiamo perso nemmeno una partita e speriamo di continuare così. La Champions si decide nei dettagli nelle aree. Nel primo tempo abbiamo dominato e potevamo segnare proprio prima dell’intervallo. Nel secondo tempo sapevamo che avrebbero spinto: ci hanno messo alle corde, ma la squadra ha fatto una grande partita sia difensivamente sia offensivamente".