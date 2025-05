Ufficiale L'ex tecnico dell'Ascoli Abascal riparte del Messico: guiderà l'Atletico San Luis

Una fugace apparizione sulla panchina dell’Ascoli, di cui è stato anche allenatore nel settore giovanile, nella stagione 2019/20 (tre partite appena) e poi le esperienze con Volos in Grecia, Basilea in Svizzera, Spartak Mosca in Russia e infine Granada in Spagna. Ora per il giovane tecnico Guillermo Abascal ci sarà una nuova esperienza all’estero, questa volta lontano dall’Europa.

L’Atletico San Luis, che milita nella massima serie messicana, ha infatti annunciato sui propri canali ufficiali che sarà lo spagnolo classe ‘89 il nuovo tecnico.

"Originario di Siviglia, in Spagna, Abascal ha una carriera internazionale che lo ha portato ad allenare campionati in Svizzera, Italia, Grecia, Russia e Spagna. A 36 anni, si unisce al club di Potosí con un approccio di gioco offensivo e dinamico, che enfatizza il possesso palla: attributi che hanno definito il suo stile fin dai suoi esordi come allenatore nelle giovanili del Sevilla FC.

La sua carriera comprende periodi in club come l'FC Chiasso (Svizzera), il Lugano (Svizzera), l'Ascoli Calcio (Italia), il Volos (Grecia), l'FC Basilea (Svizzera), lo Spartak Mosca e, più di recente, il Granada CF in Spagna. Tra i suoi successi più importanti si annoverano il secondo posto con l'FC Basilea nella Super League svizzera e il terzo posto con lo Spartak Mosca nel campionato russo.

Abascal diventa il più giovane allenatore a prendere le redini del club nella Liga MX e arriva con la ferma intenzione di rafforzare il progetto sportivo, portando una nuova visione e riportando la squadra in prima linea nel calcio messicano".