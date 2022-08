ufficiale Alla fine la spunta il Vitesse. Il talento Vidovic ceduto dal Bayern fino a giugno

Gabriel Vidovic, uno dei giovani più desiderati in Europa, vola in Olanda. Il Bayern Monaco ha infatti ceduto in prestito il 18enne al Vitesse fino al termine della stagione. Sul trequartista dell'Under-21 croata (nato in Germania) c'erano anche Hertha, Augusta, 'Gladbach e diversi club belgi.