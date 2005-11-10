LASK-Liverpool, le formazioni ufficiali: Iraola schiera Nyoni e Koumas dal primo minuto
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Michele Pavese
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14.10.2026 17:38Calcio estero
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Oltre a Feyenoord e Como, tra poco scenderanno in campo anche Lask e Liverpool nella sfida valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. I Reds devono dimenticare subito la brutta sconfitta in campionato contro il Manchester City ad Anfield: Iraola si affida a Tsimikas sulla corsia sinistra, mentre trovano spazio nell'11 titolare, oltre a Barcola, anche Nyoni e Koumas.
LASK (3-5-2): Jungwirt; Mbuyamba, Alemao, Andradre; Jorgensen, Danek, Bogarde, Schopf; Lang, Adeniran.
Liverpool (3-2-3-1): Alisson; Frimpong, Araujo, Jacquet, Tsimikas; Gravenberch, Nyoni; Barcola, Wirtz, Ngumoha; Koumas.
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