Nel calcio di oggi c'è un particolare che ormai sembra venuto meno, quello delle "bandiere". E sicuramente Giancarlo Antognoni è stato un simbolo in tal senso di quei pochi giocatori che, in pratica, hanno vissuto la propria storia calcistica solo con una maglia o quasi.

Classe '54, a 15 anni iniziò con il Torino con cui, tuttavia, ebbe modo di giocare solo un'amichevole prima di accasarsi all'Asti MaCoBi, in Serie D.. Poi la Fiorentina del presidente Ugolino Ugolini lo acquistò nel 1972, per 435 milioni di lire dell'epoca. L'esordio in Serie A a soli 18 anni, il 15 ottobre di quell'anno in una vittoria dei toscani per 2-1 sul campo del Verona. E da quel momento iniziò un amore, che continuò anche dopo il suo addio nell'estate del 1987. In mezzo però una Coppa Italia, una Coppa di Lega Italo-Inglese e tante partite memorabili, oltre al Mondiale del 1982 con la Nazionale.

Giocatore la cui carriera fu segnata da gravi infortuni, il più drammatico risale al 22 novembre 1981 quando, in uno scontro di gioco con il portiere del Genoa, Silvano Martina, riportò una frattura alle ossa craniche e la temporanea interruzione del battito cardiaco, ma dal quale riuscì a riprendersi e a continuare la carriera. E poi quello del 12 febbraio 1984, quando si scontrò con Luca Pellegrini della Sampdoria e riportò la frattura scomposta ed esposta di tibia e perone della gamba destra, che lo costrinse a rimanere lontano dai rettangoli di gioco per quasi due anni.

A parlarne a Storie di Calcio, trasmissione condotta alla radio di Tuttomercatoweb.com da Marco Piccari, è stato il giornalista Luca Calamai: "Un grande campione ma anche un uomo speciale. Non è stato solo un grande 10, è stato un uomo che ha vinto anche nella vita. Ha una famiglia, due figli bellissimi e che festeggia il compleanno 365 giorni l'anno, perché ogni volta che esce di casa c'è un fiorentino che lo celebra in una qualche modo".

"Era talmente forte che un giorno, quando giocavi nell'Asti MaCoBi, un grande uomo di calcio come Pandolfini disse a Liedholm, che allora allenava la Fiorentina, di andare a vederlo a Torino. E dopo 20' Liedholm disse di andare via, perché aveva visto che era un fuoriclasse. Nasce campione sin dai primi passi. Debuttò a Verona e la sua eleganza, il giocare a testa alta, portò Ciotti a dire che era il ragazzo che giocava guardando le stelle. La sua corsa elegante, senza fatica, la semplicità di fare lanci di 40 metri. E' nato elegante, è nato 10, è nato campione. Mai un atteggiamento da divo, solo la voglia di giocare a pallone".

"Più elegante e potente di Rivera", disse una volta Nereo Rocco su Antognoni. E Calamai l'ha commentata così: "Antognoni nasce tifoso del Milan e del mito Rivera, quindi questo paragone per lui è come toccare il cielo con un dito. Rivera era di un'eleganza naturale, faceva qualità con i colpi. Di Antognoni si ricorda la falcata. Diversi come struttura fisica ma la stessa classe. Il momento più rappresentativo? Non ha vinto nessuno scudetto, ha vinto il Mondiale ma non ha giocato la finale. La vittoria contro il Brasile fu il momento più alto, gli annullarono il gol del 4-2. Si fece male contro la Polonia e quindi il suo Mondiale fu vinto ma da spettatore. E' lo specchio un po' della carriera di Antognoni. Come nell'anno in cui lottava per lo Scudetto, quando ci fu il terribile scontro con Martina che quasi gli costò la vita. Una città ammutolita dal dolore. Per tornare a giocare al calcio ha combattuto tanto. La sua vita è stato tutto un alto e basso. Di sicuro avrebbe meritato di vincere di più. E forse lo avrebbe fatto se avesse accettato almeno una delle due offerte che ha ricevuto in carriera, dalla Roma e dalla Juve. Firenze è stata una scelta di vita".

E ha raccontato: "Liedholm era andato ad allenare la Roma e aveva chiesto a Viola solo Antognoni. Viola era un combattente, uno che riusciva ad ottenere tutto, invitò Antognoni e la moglie, romana e romanista, a cena, e per convincerlo gli offrì di farlo vivere in affitto in una casa con vista su Piazza di Spagna. Lui però non tradì la Fiorentina, perché aveva un senso del rispetto e della riconoscenza. Non si sentì di tradire Firenze. E poi per ben due volte lo tentò Gianni Agnelli. La seconda volta gli disse che era l'unico giocatore che non voleva venire alla Juve. Glielo disse stizzito quasi, ma alla fine rimase fedele alla Viola. E questo credo lo accomuni a Gigi Riva e al suo rapporto con la Sardegna".