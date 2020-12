Le aperture in Inghilterra - Solskjaer attacca il Liverpool, Mou contro Klopp. Rashford rinnova

Sulle prime pagine inglesi di oggi, sabato 19 dicembre 2020, si parla della sfida tra Liverpool-Manchester United. Secondo Solskjaer gli acerrimi rivali hanno un vantaggio sul Manchester United perché gli sono consentiti 2.000 tifosi nelle partite casalinghe. Intanto Jurgen Klopp è stato eletto miglior allenatore ai The Best Fifa Football Awards 2020. "Non sono il miglior allenatore. Hansi Flick avrebbe meritato di più con tutti i titoli vinti dal Bayern" ha detto il tecnico del Liverpool. E per una volta è andato d'accordo con Mourinho: "Flick del Bayern Monaco avrebbe meritato il premio". Spazio anche ai problemi dell'Arsenal, nelle zone basse della classifica.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Star Sport: "Unfair Kop"

The Guardian: "Misfiring"

Mirror Sport: "Jose's bad herr day"

Daily Express: "Back for Mour"