Le aperture in Spagna - Barça, si tratta il rinnovo di Messi. Kroos: "Voglio chiudere nel Real"

vedi letture

Le aperture in Spagna di oggi, sabato 6 giugno.

Mundo Deportivo

"Berlino confidenziale"

Sono passati cinque anni dalla vittoria della Champions League del Barcellona nel 2015. Il quotidiano ricorda quel momento rivelando come Messi giocò con un dolorino fin dai primi minuti.

as

"Voglio finire la carriera a Madrid"

Parla Toni Kroos che ha raccontato le sue attività durante la quarantena e ha svelato i suoi piani per il futuro. Il desiderio di finire la carriere con la maglia dei Blancos non è più un segreto.

Sport

"Rinnovo in corso"

Il Barcellona tratta il rinnovo si Leo Messi. Bartomeu e il padre dell'argentino hanno un appuntamento la prossima settimana per trovare un accordo. Intanto il pallone d'oro continua a svolgere lavoro differenziato per una piccola contrattura che non gli impedirà di tornare a giocare quando riprenderà il campionato.