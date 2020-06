Le pagelle dell'Atletico - Vitolo entra e segna, Morata e Joao Felix non incidono

vedi letture

Atletico Madrid-Valladolid 1-0

Oblak 6 - Al 4' di gioco risponde presente a un tiro insidioso di Waldo, poi gestisce bene la situazione.

Trippier 6 - Partecipa con costanza alla manovra offensiva e sforna tanti cross. Un paio di volte viene preso in contropiede.

Gimenez 5,5 - Non sempre posizionato benissimo.

Hermoso 6 - Roccioso ed efficace.

Sanchez 6 - Scende con meno continuità a sinistra, ma da quella parte - in fase difensiva - l'Atletico non soffre.

Llorente 7 - A tratti è l'uomo in più per l'Atletico. Non dà mai punti di riferimento, prova sempre la giocata e crea superiorità (dal 73' Vitolo 7 - Al primo pallone che tocca segna il vantaggio che permette alla squadra di raggiungere il Siviglia al 3° posto in classifica.)

Herrera 5,5 - Tanto lavoro per lui in mezzo al campo: da segnare a matita rossa le due volte che perde palla e fa ripartire il contropiede del Valladolid (dal 56' Carrasco 6 - Si mette al servizio della squadra e fa ciò che occorre: nel finale tiene palla e fa scorrere il cronometro.)

Thomas 7 - Dà equilibrio alla squadra. Cresce nella ripresa e sullo 0-0 sfiora un eurogol con un destro potente dai 30 metri.

Lemar 6,5 - Molto positivo, si fa trovare smarcato tra le linee. Prima di abbandonare il campo mette i brividi al portiere avversario con un tiro che si spegne fuori di poco (dal 56' Koke 6 - Si mette al centro del campo e gestisce il possesso.)

Joao Felix 6 - Frizzante ma poco concreto. Ha due grandi occasioni ma non centra lo specchio della porta (dal 64' Correa 6 - Con Diego Costa dà una nuova energia.)

Morata 5,5 - Pronti via sfiora di testa il gol del vantaggio, poi poco o nulla (dal 64' Diego Costa 6 - Il suo ingresso scuote la squadra. Fa anche un gol, giustamente annullato per fuorigioco.)