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Liberato dal Milan, Stalmach conquista la Bundesliga e firma con il Werder
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Al momento del suo arrivo al Milan nel 2022, Dariusz Stalmach (20) era considerato uno dei massimi prospetti del calcio polacco.
Tra la formazione Primavera e l'under 23, però, il centrocampista non ha mai convinto del tutto, tanto da farne maturare la cessione al Magdeburgo nell'inverno 2025.
Nella Zweite Bundesliga Stalmach si è messo in luce, convincendo il Werder Brema ad investire su di lui. Risulta ufficiale il suo passaggio ai biancoverdi, arrivati ad un soffio dalla retrocessione nell'ultimo campionato.
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