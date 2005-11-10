Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Liberato dal Milan, Stalmach conquista la Bundesliga e firma con il Werder

Liberato dal Milan, Stalmach conquista la Bundesliga e firma con il Werder TUTTOmercatoWEB
autore
Alessio Calfapietra
ieri alle 20:58Calcio estero

Al momento del suo arrivo al Milan nel 2022, Dariusz Stalmach (20) era considerato uno dei massimi prospetti del calcio polacco.

Tra la formazione Primavera e l'under 23, però, il centrocampista non ha mai convinto del tutto, tanto da farne maturare la cessione al Magdeburgo nell'inverno 2025.

Nella Zweite Bundesliga Stalmach si è messo in luce, convincendo il Werder Brema ad investire su di lui. Risulta ufficiale il suo passaggio ai biancoverdi, arrivati ad un soffio dalla retrocessione nell'ultimo campionato.

Articoli correlati
Il Milan ufficializza la cessione di un classe 2005: Stalmach passa al Magdeburgo... Il Milan ufficializza la cessione di un classe 2005: Stalmach passa al Magdeburgo
UFFICIALE: Milan, colpo per il futuro: arriva il gioiellino polacco Stalmach UFFICIALE: Milan, colpo per il futuro: arriva il gioiellino polacco Stalmach
TMW - Milan, visite mediche per Stalmach: "Spero nella prima squadra già a fine stagione"... TMW - Milan, visite mediche per Stalmach: "Spero nella prima squadra già a fine stagione"
Altre notizie Calcio estero
CSKA Sofia, Sensi si presenta: "La 8 di Stoichkov? Un onore indossarla. Questo è... CSKA Sofia, Sensi si presenta: "La 8 di Stoichkov? Un onore indossarla. Questo è un grande club"
Real Madrid, è addio con Ceballos: il centrocampista ha risolto il contratto UfficialeReal Madrid, è addio con Ceballos: il centrocampista ha risolto il contratto
Joaquin Caparros combatte contro un tumore al colon: l'annuncio del Siviglia Joaquin Caparros combatte contro un tumore al colon: l'annuncio del Siviglia
Liberato dal Milan, Stalmach conquista la Bundesliga e firma con il Werder UfficialeLiberato dal Milan, Stalmach conquista la Bundesliga e firma con il Werder
Hakimi accusato di stupro, presentato il ricorso in Cassazione dopo il rinvio a giudizio... Hakimi accusato di stupro, presentato il ricorso in Cassazione dopo il rinvio a giudizio
Chelsea, priorità a Lacroix in difesa. Ma il Crystal Palace spara alto: fissato il... Chelsea, priorità a Lacroix in difesa. Ma il Crystal Palace spara alto: fissato il prezzo
Caso Julian Alvarez, Baena: "Lo legherei all'Atletico, ma se vuole inseguire un sogno..."... Caso Julian Alvarez, Baena: "Lo legherei all'Atletico, ma se vuole inseguire un sogno..."
Real Madrid, allarme sovraffollamento: da Tchouameni a Mastantuono, ecco chi può... Real Madrid, allarme sovraffollamento: da Tchouameni a Mastantuono, ecco chi può partire
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Como, il regalo per la Champions è ancora Nico Paz. Millan che colpo: preso Gonçalo Ramos. Juventus, sarà Kolo Muani il primo rinforzo in attacco. Anche Muharemovic può tornare. Fiorentina, dopo Viery riflettori su Thorstvedt
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, il rinnovo di Dybala è finalmente a un passo: intesa sull'ingaggio intorno ai 3 milioni
Immagine top news n.1 Goncalo Ramos al Milan: sarà l'acquisto più costoso di sempre per i rossoneri
Immagine top news n.2 Un Mago per Ruben Amorim: tutto su Gonçalo Ramos, il colpo portoghese del Milan
Immagine top news n.3 Ramos-Milan, ci siamo: il portoghese avrebbe già sostenuto le visite mediche
Immagine top news n.4 Allegri-Milan, è finita. Trovati gli accordi, mancano solo passaggi burocratici: poi il Napoli
Immagine top news n.5 Lucumi apre alla Juve, ma il Bologna rifiuta la contropartita Miretti: il punto sulla trattativa
Immagine top news n.6 Milan, Calvelli è il nuovo Chief Executive Officer del club. Il comunicato
Immagine top news n.7 Futuro Nico Paz, il Como ha deciso: ecco l'offerta da 60 milioni per il Real Madrid
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La clamorosa decisione del Como: battuta la concorrenza, preso Nico Paz Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché le scelte di Palestra, Nico Paz e Tonali vanno capite (e non criticate). Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Juventus-Kolo Muani, Carnevali lavora col PSG per ricucire i rapporti. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Perché anche il Frosinone ha deciso di cedere le quote agli americani
Immagine news podcast n.4 "Palestra al Chelsea ennesimo allarme per il calcio italiano. E non solo". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Ddl per la riforma calcio, Marcheschi (FdI): "E' arrivato il momento di agire"
Immagine news Serie A n.2 Leao, Vlahovic e Lukaku: chi tenere in Serie A secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Kessié può essere il nome giusto per la Juve? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, vicina la conferma di Franco Carboni: trattativa in chiusura con l'Inter
Immagine news Serie A n.2 È caso Zaniolo a Udine, parla l'agente: "Impossibile restare dove manca un accordo"
Immagine news Serie A n.3 Genoa, accordo verbale col Thun per Meichtry: De Rossi attende il suo nuovo centrocampista
Immagine news Serie A n.4 Mondiale 2026, classifica marcatori aggiornata: Messi in vetta, quattro big alle sue spalle
Immagine news Serie A n.5 Ora l'Inter infastidisce il Napoli: inserimento nella trattativa per Khalaili sulla destra
Immagine news Serie A n.6 Roma, il rinnovo di Dybala è finalmente a un passo: intesa sull'ingaggio intorno ai 3 milioni
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli alla caccia di un allenatore: Artico starebbe valutando il ritorno di Pagliuca
Immagine news Serie B n.2 Berti e la Nazionale: "Dieci giorni indimenticabili. Vestire l'Azzurro è il sogno più grande"
Immagine news Serie B n.3 Jonathan Tah al Palermo a fine carriera? Il giocatore apre all'ipotesi, fra il serio e il faceto
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, ancora affari con la Fiorentina: accordo per il prestito di Romani
Immagine news Serie B n.5 Il saluto di Berti al Cesena: "Eri una maglia troppo grande poi diventata mia. Lasciarti è difficile"
Immagine news Serie B n.6 Berti si presenta: "Cremonese è una di quelle tappe di montagna che ti mettono alla prova"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Grosseto, nuovo innesto in dirigenza: Taccola sarà il Direttore Organizzativo
Immagine news Serie C n.2 Leccese sulla Curva Nord intitolata a Protti: "Bari si riconosce nei suoi valori"
Immagine news Serie C n.3 A Bari i Marino potrebbero raddoppiare: Ernesto, figlio di Pierpaolo, verso un ruolo dirigenziale
Immagine news Serie C n.4 Potenza, scelto il successore di De Giorgio: il tecnico dei lucani sarà Ivan Tisci
Immagine news Serie C n.5 Albinoleffe, Stanzani è bluceleste: ha firmato un annuale con opzione fino al 2028
Immagine news Serie C n.6 Carpi, è addio con l'attaccante Stanzani. Il suo futuro sarà all'AlbinoLeffe
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Norvegia-Francia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Ecuador-Germania
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Scozia-Brasile, Ancelotti a caccia del primo posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Giuliani sui palloni del Mondiale: "Difficile lettura per i portieri se calciati ad alta velocità"
Immagine news Calcio femminile n.2 Saranno 4 le rappresentanti italiane al Mondiale U20 femminile: la soddisfazione dell'AIA
Immagine news Calcio femminile n.3 Milan, annunciati tre addii: Babb, Fedele e Zanini salutano la formazione Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Il valzer delle panchine ha preso il via anche in Serie A Femminile. Spugna verso il Napoli?
Immagine news Calcio femminile n.5 Marino: "Italia non pronta per Gama come vicepres. FIGC. Ma sarebbe scelta bella e coraggiosa"
Immagine news Calcio femminile n.6 Non solo Inter e Juve, anche la Roma potrebbe cambiare allenatore. Una situazione inedita
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il bomber girovago che tutti hanno amato: la storia di Aldo Serena Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lionel Messi immortale ma non c’è solo lui al Mondiale… Ah, buon compleanno!
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 27 giugno 2006, la Francia abbatte la Spagna favorita. Arriverà in finale con l'Italia
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, il MIlan del nuovo tecnico Ruben Amorim
Newsticker
26/06 Dal regime fiscale dell’America’s Cup alle borse di studio per meriti sportivi: in vigore il decreto Sport
26/06 Come il business ha trasformato radicalmente il calcio negli ultimi 30 anni
26/06 Usa, Australia, Giappone, Olanda, Germania e Costa d’Avorio avanzano ai sedicesimi
25/06 Prelievo sulle scommesse e tetto ai procuratori: il Ddl per riformare il calcio
25/06 Messico, Svizzera e Brasile primi nei rispettivi gruppi. Impresa del Sudafrica