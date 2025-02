Ufficiale Il Milan ufficializza la cessione di un classe 2005: Stalmach passa al Magdeburgo

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Dariusz Stalmach a FC Magdeburg. Il Club ringrazia Dariusz per la professionalità che ha dimostrato in questi anni e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera". Con questa nota sul proprio sito il club rossonero ha spiegato di aver salutato il centrocampista classe 2005, che con il Diavolo non ha mai esordito. Il 19enne ha però collezionato 12 gettoni con il Milan Futuro, 10 in Serie C e 2 in Coppa Italia Serie C, con cui ha segnato un gol, oltre ad aver disputato 73 match con la Primavera.

Le date di apertura e di chiusura del calciomercato invernale nei vari Paesi in cui è ancora possibile effettuare dei trasferimenti in entrata:

Austria: apre il 1° gennaio, chiude il 6 febbraio

Australia: apre il 16 gennaio, chiude il 12 febbraio

Olanda: apre il 2 gennaio, chiude il 4 febbraio

Portogallo: apre il 2 gennaio, chiude il 4 febbraio

Croazia: apre il 10 gennaio, chiude il 17 febbraio

Turchia: apre il 13 gennaio, chiude l'11 febbraio

Serbia: apre il 18 gennaio, chiude il 14 febbraio

Romania: apre il 14 gennaio, chiude il 10 febbraio

Svizzera: apre il 15 gennaio, chiude il 17 febbraio

Emirati Arabi Uniti: apre il 15 gennaio, chiude l'11 febbraio