Ufficiale Lille, un giovane esterno ceduto in prestito da Fonseca. Virginius al Clermont

Il Lille di Paulo Fonseca nelle scorse ore ha ceduto un giovane prospetto della sua rosa, anche se si tratta solo di un'uscita in prestito. Addio a titolo temporaneo all'esterno d'attacco Alan Virginius (21 anni). Il classe 2003 concluderà la stagione sempre in Ligue 1, ma con la maglia del Clermont Foot, club con il quale ha peraltro anche fatto il suo esordio da titolare in questo campionato nella sfida vinta sul campo del Nantes.