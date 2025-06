Ufficiale Omobamidele resta a Strasburgo: l'irlandese firma un contratto fino al 2029

Arrivato in prestito dal Nottingham Forest lo scorso 24 gennaio, Andrew Omobamidele è ora ufficialmente un giocatore dello Strasburgo. Il club alsaziano ha infatti deciso di esercitare l’opzione di riscatto, facendo firmare al difensore centrale irlandese un contratto fino al 2029.

Presentato in modo originale in un pub irlandese nel cuore di Strasburgo, Omobamidele ha saputo conquistare rapidamente l’ambiente, imponendosi come un punto fermo della retroguardia. In appena 11 presenze ha messo in mostra personalità, calma, visione di gioco e qualità tecniche, contribuendo in maniera decisiva alla qualificazione del Racing agli spareggi per la Conference League 2025-2026. Il suo stile si è perfettamente adattato alle esigenze tattiche della squadra, diventando in breve tempo un leader difensivo. È anche entrato nella storia del club come primo giocatore irlandese a indossare la maglia dello Strasburgo.

Omobamidele, 21 anni, è rimasto affascinato sia dal progetto sportivo che dalla città, scegliendo così di proseguire la sua carriera in Alsazia. Dopo aver vinto la Championship con il Norwich nel 2021 e aver esordito in Premier League con il Nottingham Forest, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua giovane carriera nel calcio francese.